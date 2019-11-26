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Мурманская область. Арктика26.11.19 17:35

Териберская губа - нулевая черта Фонда защиты китов

Участникам первой экспедиции Фонда защиты китов очень повезло: помимо ярко пылающего северного сияния, друзьям фонда удалось понаблюдать за десятками китов, которые резвились вокруг экспедиционного судна. В том числе наблюдатели на выходе из Териберской губы увидели несколько редких особей китов-финвалов, которые считаются самыми крупными в мире китами после синего кита.

По словам научного директора Фонда Владимира Латки, финвалы, или сельдяные киты, редко заходят в прибрежные воды российской части Арктики и находятся под угрозой исчезновения.  

Кроме финалов, в самой Териберской губе также были замечены семьи китов малых полосатиков, всего около 40 особей. Малые полосатики, или киты Минке - самые распространенные киты в Арктике, но и их виду грозит уничтожение, так как на них разрешена промышленная охота: такие страны, как Норвегия, Япония и Исландия за год убивают более 2000 малых полосатиков. А в следующем году Норвегия заявила о повышении почти в два раз лимита на убой полосатиков - до 2500 особей.

Как заявила председатель фонда, радиоведущая Маргарита Митрофанова, Териберка - одно из мест на Севере России, где китов ещё можно наблюдать, но многим видам этих морских млекопитающих сегодня грозит полное уничтожение!  И «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева, который снимался в Териберке, запомнился всем именно китовым скелетом на отмели как символом человеческого равнодушия.

«Не случайно именно здесь решено было провести нулевую черту, с которой началось основание Фонда защиты китов, целью которого является привлечение максимального внимания не только российской, но и мировой общественности к настоящему геноциду, которым сегодня подвергаются многие виды морских млекопитающих», -  отметил сопредседатель Фонда защиты китов, руководитель Центра экологического мониторинга «Помор» Тимофей Суровцев.

«Мы будем инициировать масштабное общественное движение за создание большого китового заповедника в евро-арктической зоне, в которой наряду с Россией присутствуют такие страны как Норвегия, Исландия и Дания. Но главная цель фонда – это глобальный запрет коммерческого промысла китов в мире», - считает другой сопредседатель Фонда защиты китов Василий Борисов.

Как отмечают эксперты, киты – очень важный элемент морской экосистемы, ведь они являются не просто верхушкой пищевой цепочки, они отвечают за морское биоразнообразие, способствуют положительной селекции и здоровью популяций рыбы и беспозвоночных, поддерживают круговорот питательных веществ и организмов на морском шельфе, без китов арктические моря будут пустыми.

Напомним, Фонд защиты китов был основан в начале этого года, а в Териберке состоялось учредительное собрание фонда и первая экспедиция, в состав которой вошли радиоведущая Маргарита Митрофанова, модельер Алёна Ахмадуллина, журналист Марианна Максимовская, художница Александра Вертинская, биолог Владимир Латка, галерист Емельян Захаров, фотограф Влад Локтев, главный редактор ресурса «Barents News» Василий Борисов, руководитель Центра экологического мониторинга «Помор» Тимофей Суровцев, бизнесмен Сергей Макаров, галерист Наталья Грабарь, популярные блогеры Андрей Борисов (Иванов), Екатерина Власова, певец Илья Киреев, бизнес-леди Наталия Шепилова и Карина Варивода, а также другие друзья Фонда защиты китов.

 

Фото Влада ЛОКТЕВА.

 

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