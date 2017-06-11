«Териберская волна» – состоялся праздник самобытной и многоликой культуры Мурманской области

10 июня в селе Териберка прошёл праздник, посвященный 79-летию Мурманской области, – «Териберская волна». В его программу вошли выставки, презентации, спектакли, постановки реконструкторов и традиционные саамские состязания, мастер-классы и выступления народных коллективов.

– Не случайно местом проведения фестиваля, посвященного 79-й годовщине нашего региона, стала именно Териберка. – отметил Сергей Дубовой на открытии праздника. – Здесь, на берегу моря, начинается Кольская земля, а эти скалы помнят очень многое: первые становища русских рыбопромышленников, войны, колонизацию XIX века и другие события, которые во многом отражают вехи истории всего Кольского Заполярья. Кроме того, Териберка – один из красивейших уголков Мурманской области, который славится не только суровой и удивительной природой, но в первую очередь, – душевной теплотой и гостеприимством жителей.

Жителей Териберки и гостей праздника также поздравила вице-спикер Наталия Ведищева. К добрым словам, прозвучавшим со сцены присоединились Михаил Ильиных и Лариса Круглова.