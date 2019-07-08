Территории риска по новообразованиям - Мурманск, Апатиты, Ковдорский, Кольский и Печенгский районы

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, региональным Министерством природных ресурсов и экологии подготовлен и опубликован доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2018 году. В нём отражены основные сведения по тематикам: «Атмосферный воздух», «Радиационная обстановка», «Климатические особенности года», «Водные ресурсы», «Почвы и земельные ресурсы», «Недра», «Особо охраняемый природные территории», «Объекты животного мира», «Водные биологические ресурсы», «Охотничьи ресурсы», «Лесные ресурсы», «Воздействие отдельных видов экономической деятельности на состояние окружающей среды», «Отходы», «Влияние экологических факторов на здоровье населения» и др.

Как в разделе «Влияние экологических факторов на здоровье населения» доклада приведён анализ состояния заболеваемости массовыми неинфекционными заболеваниями (отравлениями) и приоритётными заболеваниями в связи с вредным воздействием факторов среды обитания населения Мурманской области.

Оказывается, хотя средние уровни заболеваемости взрослого населения нашего региона по сумме болезней находятся на уровне среднероссийских показателей, вместе с тем по некоторым классам заболеваний и нозологическим формам, мониторируемым в рамках Федерального информационного фонда (ФИФ) превышают среднероссийские уровни: новообразования, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни костно-мышечной системы, в классе болезней органов дыхания – астма, астматический статус, в классе болезней органов пищеварения - язва желудка и 12-пёрстной кишки. Самая большая разница по показателям: новообразования, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, язва желудка и 12-пёрстной кишки, болезни костно-мышечной системы.

В динамике за анализируемый период регистрируется рост в классах инфекционных и паразитарных болезней, новообразований, системы кровообращения, рост показателя заболеваемости диабетом, ожирением, астмой, мочекаменной болезнью. По остальным классам болезней и нозологическим формам (мониторируемым в рамках ФИФ) отмечается тенденция снижения или разнонаправленная динамика.

Лидирующие позиции в структуре общей заболеваемости взрослого населения занимают болезни системы кровообращения (16,4%), на втором месте костно-мышечной системы (13,3%), на третьем – болезни органов дыхания (13,0%), на четвёртом – мочеполовой системы (10,2%), на пятом месте - болезни органов пищеварения (8,2%).

Структура первичной заболеваемости за анализируемый период: на первом месте - болезни органов дыхания (30,8%), на втором – травмы и отравления (14,5%), на третьем – болезни мочеполовой системы (10,7%), на четвёртом месте – болезни кожи и подкожной клетчатки (7,4%), на пятом – системы кровообращения (5,2%), на шестом – костно-мышечной системы (5,0%), далее следуют инфекционные болезни (4,4%).

В разрезе городов и районов области территориями риска (значительное превышение среднероссийских показателей заболеваемости) являются: новообразования – Мурманск, Апатиты, Ковдорский, Кольский и Печенгский районы; анемии – Ковдорский и Терский районы; болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – Кировск, Апатиты, Оленегорск, Ловозерский, Кольский и Печенгский районы; инсулиннезависимый сахарный диабет – Кировск, Кандалакшский и Кольский районы; ожирение – Апатиты, Мончегорск; болезни системы кровообращения - Апатиты, Ловозерский и Терский районы; болезни органов дыхания – Терский район, Кировск, Апатиты; бронхит хронический, эмфизема – Печенгский район; астма, астматический статус – Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Терский районы; язва желудка и 12-пёрстной кишки – Апатиты, Оленегорск, Терский и Ловозерский районы; гастриты, дуодениты – Терский и Ковдорский районы; болезни костно-мышечной системы – Кировск, Апатиты, Кольский, Ловозерский, Печенгский районы; мочекаменная болезнь – Апатиты, Кировск, Кандалакшский, Ловозерский, Печенгский и Терский районы.