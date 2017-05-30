Территория детства - библиотека

1 июня с 11.00 до 15.00 в центральном холле областной детско-юношеской библиотеки пройдет акция «Мир глазами детей», приуроченная к Международному дню защиты детей.

Цель акции – предоставить детям и подросткам возможность высказать свое мнение об окружающем мире, передать эмоциональное отношение к происходящему вокруг, а также обратить внимание взрослых на детские проблемы.

Юные читатели и их родители поучаствуют в создании коллективной книги «Мир глазами детей», оформят плакат «Да здравствует детство!», выскажут своё мнение в опросе «Мир – это…!», проявят себя на творческой площадке.

Самые активные участники акции получат подарки.