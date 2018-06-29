Территория вокруг «Семечки» станет неузнаваемой!

Сегодня глава администрации города Мурманска в рамках традиционного объезда проверил ход работ второго этапа благоустройства зоны отдыха на Семёновском озере.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» первый этап благоустройства зоны отдыха был завершен в 2017 году. Это стало продолжением масштабной программы по преображению территории вокруг Семёновского озера. Напомним, в 2013 году был открыт парк аттракционов, затем отремонтирована лодочная станция.

– Недавно мы провели первое массовое мероприятие на обновленной набережной Семеновского озера. Благодарность выпускников – это, пожалуй, самая высокая оценка нашей работе, – поделился глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Сейчас начался второй этап работ. Это пространство будет так же предназначено для активного доброго семейного отдыха. Проект стал результатом дискуссий о том, как сохранить первозданность места, зелёные насаждения и комфорт. С моей точки зрения, все сочетается очень хорошо – удобные дорожки, современные площадки, и наша естественная очень дорогая для нас, мурманчан, зелень.

Согласно проекту набережная Семеновского озера будет соединена пешеходной связью с памятником стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Общая длина дорожек превысит четыре километра.

– Будет создана ещё одна смотровая площадка и зона активного отдыха с площадкой для воркаута и игровой для детей от 6 до 12 лет, а также установлены скамейки и урны. Для пешеходов и велосипедистов появятся знаки и разметка. В целях безопасности установят видеокамеры, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

Продолжится и обустройство участка набережной Семеновского озера в районе остановки «Улица Юрия Гагарина». Согласно дизайн-проекту, за который 18 марта голосовало более 58 тысяч мурманчан, в этой зоне отдыха будет снесено здание, расположенное в районе остановки, на его месте появится строение с несколькими функциональными помещениями: кафе, прокат спортинвентаря и другие. На крыше будет обустроена смотровая площадка. В итоге все объекты будут соединены сетью пешеходных и велодорожек, по которым мурманчане смогут прогуливаться от одного конца набережной до другого.