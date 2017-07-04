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Мурманская область. Арктика04.07.17 15:47

Территорию возле будущего Нахимовского училища благоустроят к его открытию

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проинспектировал территорию, прилегающую к строительной площадке Нахимовского военно-морского училища на улице Шевченко.

– Появление в Мурманске учебного заведения такого высокого уровня очень важное и знаковое событие, – отметил Андрей Сысоев. – Мы понимаем, что ни один объект не может существовать вне городской инфраструктуры, поэтому мы запланировали ряд мероприятий по благоустройству территории, прилегающей к будущему учреждению образования.

Возле главного подъезда к училищу появится входная группа –  архитектурная форма с морской символикой. Будет отремонтирован фасад здания призывного пункта, проведены работы по озеленению территории.

Примерно через два месяца училище откроет свои двери для воспитанников. Уже сейчас подано около 500 заявлений, но только 240 из них попадут в первый набор. Всего же здесь будут заниматься 560 человек.

Строительные работы на площадке идут полным ходом, в них задействованы более 600 человек и 68 единиц техники. Монолитный каркас всех объектов первой очереди возведён полностью, идут работы по прокладке инженерных сетей.

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