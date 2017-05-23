«Террористы» на Кольской АЭС были обнаружены и обезврежены

Сотрудники силовых структур провели учения в Заполярье по защите атомной станции от «террористов». Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Мурманской области, в ходе учения выполнены мероприятия по пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, в окружении Кольской АЭС.

В антитеррористических учениях приняли участие подразделения ФСБ, а также авиация, военнослужащие Северного флота, МВД и Нацгвардии.

По легенде учений, в районе Кольской атомной электростанции обнаружена группа террористов, пытавшихся попасть на ядерный объект под видом туристов, и использующая для разведки квадрокоптер. Руководитель оперативного штаба принял решение о проведении поисковых мероприятий, в результате которых «террористы» были обнаружены и обезврежены.

По оценке руководителя оперативного штаба, все подразделения, принимавшие участие в учении, с поставленными задачами справились.