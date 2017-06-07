«Террористы» осуществили нападение в Кольском заливе на крановое судно, захватили «заложников» - учение «Вихрь-2017»

Сегодня оперативным штабом в Мурманской области проведено антитеррористическое учение «Вихрь-2017», во время которых были выполнены мероприятия по пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, на крановом судне «Газшельф» во внутренних морских водах Кольского залива.

В антитеррористических учениях приняли участие подразделения УФСБ России по Мурманской области, УМВД России по Мурманской области, Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Мурманской области, Северного флота, Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики», авиация ФСБ России.

По легенде учений «террористы» осуществили нападение в Кольском заливе на крановое судно «Газшельф», захватили «заложников», обстреляли прибывшую на место группу быстрого реагирования частной охранной организации. Руководителем контртеррористической операции принято решение о проведении боевого мероприятия, в результате которого «террористы» были обезврежены.

По оценке руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения, принимавшие участие в учении, с поставленными задачами справились. В ходе учений решены задачи по совершенствованию взаимодействия между оперативным штабом в Мурманской области и оперативным штабом в морском районе (бассейне) в г.Мурманске. Оперативным штабом в Мурманской области отработаны мероприятия по пресечению теракта на объекте морского транспорта, минимизации последствий условного террористического акта, а также по взаимодействию соответствующих служб, подразделений и организаций.