Тесная связь между прошлым и настоящим

Представители территориального органа МЧС России и Специального управления ФПС № 48 МЧС России приняли участие в семинаре для руководителей и специалистов государственных, муниципальных, общественных, ведомственных и корпоративных музеев региона.

Мероприятие Мурманского областного краеведческого музея, которое открыла заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Ирина Лисовая, состоялось в период месячника гражданской обороны. В связи с этим, выступая с докладом перед участниками семинара, представители экстренного ведомства одной из основных тем озвучили пропаганду вопросов гражданской обороны. Тем более, что Галерея безопасности Мурманской области (в советские годы известная, как пожарно-техническая выставка города Мурманска) обладает значительной коллекцией, демонстрирующей историю становления и развития МПВО, ГО, МЧС России, а также средств индивидуальной защиты.

Следует отметить, что просветительская работа в музейно-выставочном центре имеет своей целью широкое использование исторического ресурса как для развития самой спасательной службы и личного состава пожарно-спасательных подразделений, так и патриотического воспитания и повышения культуры безопасности широкого круга населения. Соответственно, выявлению и демонстрации материальных и документальных свидетельств, представляющих историческую, научную и культурную ценности, в Галерее безопасности Мурманской области отведена особая роль. Не просто показ хранимого экспоната, но возможность на практике отработать навыки и умения в рамках основ безопасности жизнедеятельности. Другими словами, музейные ценности трансформируются в механизм трансляции опыта, обеспечивая тем самым тесную связь между прошлым и настоящим.