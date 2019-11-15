TetrisChallenge мурманских портовиков

Сотрудники Мурманского морского торгового порта приняли участие в популярном флэшмобе #TetrisChallenge. Его суть заключается в том, чтобы сотрудник предприятия раскладывает вокруг себя необходимый для работы инвентарь в качестве элементов из всем знакомой игры «Тетрис».

На фото изображён докер-механизатор грузового района № 2 с рабочим инвентарем и средствами индивидуальной защиты: метлой, рацией, фонариком, лопатой, ломом, электрическим отбойным молотом, ручным воздуходувным устройством, кувалдой, рукавицами, респиратором, защитными костюмами и обувью, каской, очками и наушниками. Такой способ раскладки для фото называется ноллинг (от английского -knolling). С помощью этого метода предметы выкладываются параллельно друг другу под прямым углом.

#TetrisChallenge начался после фото швейцарских полицейских. Сначала во флешмобе принимали участие сотрудники аварийных служб, а потом присоединись работники других профессий и обычные пользователи.