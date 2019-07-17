Тихо вымираем

Естественная убыль населения России по итогам пяти месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек, следует из опубликованных сегодня оперативных данных Росстата по естественному движению населения в России.

За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 147,2 тысячи человек. Таким образом, естественная убыль населения за пять месяцев выросла в этом году более чем на 33 тысячи человек.

По данным ведомства, число родившихся по итогам первых пяти месяцев 2019 года составило 600 тысяч человек, а число умерших - 780 тысяч.