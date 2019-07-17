Мурманская область. Арктика17.07.19 16:46
Тихо вымираем
Естественная убыль населения России по итогам пяти месяцев 2019 года составила 180,4 тысячи человек, следует из опубликованных сегодня оперативных данных Росстата по естественному движению населения в России.
За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 147,2 тысячи человек. Таким образом, естественная убыль населения за пять месяцев выросла в этом году более чем на 33 тысячи человек.
По данным ведомства, число родившихся по итогам первых пяти месяцев 2019 года составило 600 тысяч человек, а число умерших - 780 тысяч.
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