Тикающая посылка переполошила почтовиков и тревожные службы Мурманска

Сегодня в Мурманске экстренным службам пришлось срочно эвакуировать сотрудников сортировочного цеха «Почты России» на Привокзальной улице. из-за «тикающей» посылки.

Звонок в полицию поступил из сортировочного цеха предприятия. Сотрудников обеспокоила посылка, из которой доносились механические звуки, похожие на тиканье. «На место выехали все тревожные службы, включая взрывотехников и кинологов с собакой по поиску взрывчатки. Здание оцепили, людей вывели на улицу», – рассказала Марина Шихова, руководитель пресс-службы регионального УМВД России.

По её словам, взрывчатых веществ собака не учуяла, и представители полиции вскрыли посылку. «Внутри оказалась машинка для стрижки волос, которая самостоятельно включилась при пересылке», – пояснила Шихова. Сотрудники почты установили адресата – им оказался мурманский парикмахер.