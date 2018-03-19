Титул «Звёздная барышня» завоевала представительница Главного управления МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина

В минувшие выходные во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел областной конкурс среди женщин-военнослужащих, сотрудниц силовых структур и ведомств «Звездные барышни». За звание «звездной барышни» боролись девять представительниц прекрасного пола из Мурманска, Североморска, Гаджиево, Полярного и Сафоново.

В этом году конкурс проходил в три этапа. На первом этапе участницы показали умение плавать и свои кулинарные способности. На втором этапе девушки продемонстрировали владение оружием в лазертаге и выполнили комплекс упражнений инструктора по фитнесу. Заключительный этап состоялся 17 марта. Девушки в погонах представили на суд жюри визитные карточки «Разрешите представиться». Участницы рассказали о себе, своей профессии, семье и увлечениях. Девушки исполнили творческие номера в конкурсе «На крыльях творчества», где продемонстрировали танцевальные, поэтические и вокальные способности. Этап «Ах, какая женщина!» позволил «барышням» показать наряды, изготовленные из подручных материалов. Зрители и члены жюри увидели платья из медицинских перчаток, игральных карт, лазерных дисков, гофрированной бумаги, бахил и многого другого.

Конкурсную программу завершило дефиле. Участницы вышли на сцену в вечерних платьях, которые подчеркнули их совершенство и элегантность.

Этот яркий запоминающийся конкурс проводят специалисты Дворца культуры уже не первый год. Конкурсная программа помогает не только выявить самую эрудированную, физически подготовленную, творческую и красивую женщину в погонах, но и сформировать позитивное отношение к вооруженным силам, силовым структурам и ведомствам.

По результатам работы жюри в номинации «Мисс Очарование» диплом вручен Владиславе Склифос из Мурманска. Звание «Мисс Обаяние» завоевала Милена Овчарова из Полярного, «Мисс Грацией» стала Ирина Орлова из поселка Сафоново, а звание «Мисс Спортивное совершенство» завоевала мурманчанка Диана Лазурина.

Дипломом в номинации «Мисс Решительность» награждена Дарья Пустовалова из Североморска, «Мисс Элегантностью» стала мурманчанка Марина Кащеева, звание «Мисс Экстравагантность» завоевала Татьяна Смыгина из Мурманска.

Диплом в номинации «Мисс Целеустремленность» вручили Екатерине Драбо из города Гаджиево.

Звание «Мисс Оригинальность» получила представительница Главного управления МЧС России по Мурманской области Дина Рыгина из Мурманска, она же стала и «Звездной барышней – 2018».