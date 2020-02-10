Сегодня в управлении Первомайского административного округа города Мурманска состоялось очередное заседание штаба по контролю за работой УК.

На территории округа всего 825 многоквартирных домов. Работы по обслуживанию жилфонда осуществляют 25 управляющих организаций.

В связи с пришедшим потеплением основные вопросы повестки дня – колейность во дворах, складирование снега и очистка кровель.

– Штабы дают импульс управляющим компаниям для оперативного реагирования на возникающие проблемы, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Леонид Мостовой. – Также хочется ещё раз отметить важную роль собственников жилья в вопросах содержания общедомового имущества. Только действуя сообща, можно навести порядок и заставить УК выполнять свои обязанности.

Напомним, заседания штабов проходят дважды в неделю во всех округах заполярной столицы. На них обсуждаются конкретные адреса и проблемные ситуации, а также подводятся общие итоги работы управляющих организаций.