В шестом Дне поэзии Североморска, который прошёл в Центральной городской библиотеке флотской столицы, приняли участие поэты Североморска, Мурманска и Заозёрска, воины гарнизона, школьники, глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев.

Мурманский поэт Илья Виноградов отметил: «Только в Североморске могут делать такие праздники».

Нужно отдать должное руководителю Североморской централизованной библиотечной системы, заслуженному работнику культуры, депутату представительного органа власти флотской столицы Ольге Ефименко и сотрудникам Центральной городской библиотеки за те усилия, которые они приложили, чтобы состоялся этот праздник, чтобы в нём приняло участие столько поэтов и любителей поэзии.

День поэзии этого года был посвящён поэту Владимиру Панюшкину, которому исполнилось бы 75 лет. Именно ему принадлежат слова, которые знает каждый североморец: «Североморск судьбы моей столица». В этом же году исполнилось 60 лет литературному объединению «Полярное сияние», 80 лет ордена Красной Звезды газете Северного флота «На страже Заполярья», в которой трудились десятки известных на всю страну писателей и поэтов. Имя одного из них, Леонида Крейна, сегодня носит Североморская центральная городская библиотека.

Выступая перед участниками праздника, Владимир Евменьков назвал городскую библиотеку островком поэзии в нашем суровом крае, и обещал всяческую поддержку культурным начинаниям библиотечной системы.

Перед участниками этого вечера выступил Вячеслав Черкасов, руководитель литературного объединения «Полярное сияние». Благодаря его усилиям увидели свет три альманаха «Ваенга». Юлия Солнцева, заведующая информационно-библиографическим отделом ЦГБ, передала ему третье издание справочника двухтомника «Писатели флотской столицы», в котором собраны фамилии всех писателей, творивших на Севере со времен Великой Отечественной войны. Этот двухтомник – результат труда североморских библиотекарей.

Не мог не принять участие в этом празднике поэт, писатель и журналист Дмитрий Коржов. В Североморске служил его отец, здесь прошло его детство, здесь начинался его творческий путь. Сегодня издано пять сборников его стихов, трилогия «Мурманцы».

Свои стихи читали Александр Акопянц, Георгий Корницов, Павел Быченков. Видео поздравление прислал из Санкт-Петербурга поэт Михаил Зверев.

Участие в празднике поэзии приняла редактор альманаха «Площадь Первоучителей», майор погранвойск Марина Чистоногова, автор четырёх сборников стихов.

Свои стихи прочитали и наши молодые, но уже добившиеся серьёзных успехов в литературе, поэзии и журналистике Мария Олейник и Елена Захарова.

Поделились своим творчеством Иннокентий Зубров, Елена Назарова, Елена Коваленко, Анастасия Герасенко. Звучали в этот вечер и песни на стихи североморских поэтов в исполнении Гарри Хачатуряна, Татьяны Бобровой и Сергея Совпель.