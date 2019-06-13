Только вертолётом можно долететь – в г.Островной

Теплоход Мурманского морского пароходства «Клавдия Еланская» встал на краткосрочный ремонт, поэтому пассажиров, которые не смогли вчера добраться в г.Островной и кому нужна была помощь в организации ночёвки в областном центре, пришлось размещать в отеле областного центра. А вот отвезут их домой на вертолёте, обещает глава региона. Жителей Островного, которым надо на большую землю, также доставят воздушным транспортом, пока судно ремонтируется. Необходимые грузы поможет доставлять «Атомфлот».

Постоянные проблемы и износ старого судна требуют серьёзных работ, чтобы обеспечить надёжную и бесперебойную доставку людей и грузов, поясняет руководство Мурманской области.

По всем вопросам движения Мурманск-Островное-Мурманск работает «горячая линия»: в Мурманске - (8152) 486-870, в Островном - +7911-303-52-33. Время работы - с 9.00 до 20.00.