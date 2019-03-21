В Мурманске в ходе визита делегации Исландии во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики Исландия в Российской Федерации госпожи Берглинд Асгейрсдоттир состоялся круглый стол на тему «Исландия и Россия. Укрепление сотрудничества в области создания эффективной рыбопромысловой отрасли: ожидаемые перспективы и реализованные достижения», организованный при поддержке правительства Мурманской области.

Приветствуя участников, министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова отметила, что связи с исландскими партнерами значительно укрепляются: «Только за последний год внешнеторговый оборот между Мурманской областью и Исландией увеличился в 2,3 раза».

В ходе встречи представители исландских компаний, среди которых «Valka», «Skipasyn», «Knarr», «Skaginn 3X», «Nautic», «Marel», «Marport», познакомили предприятия Мурманской области с исландскими инновационными технологическими решениями для рыбной промышленности, в том числе по строительству новых рыболовных судов, сокращению затрат на производство рыбной продукции и времени между выловом рыбы и её поступлением потребителям.

Учитывая успешный опыт внедрения исландских технологий предприятиями региона, участники мероприятия выразили заинтересованность в развитии дальнейшего российско-исландского взаимодействия в рыбопромышленной сфере.