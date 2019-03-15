Мурманская область. Арктика15.03.19 08:00
Тонкости театральной профессии раскрывает Евгений Гоман
Сегодня, 15 марта, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!
Многие из нас в детстве мечтали блистать на сцене театра. Есть и те, кто до сих пор об этом грезят. А что важно для хорошего артиста: диплом или талант? Все тонкости театральной профессии раскроет в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Евгений Гоман, руководитель Арктического театра.
Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!
Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.
Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.
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Alex
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