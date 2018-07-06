Топливная компания из Колы подала заявление о банкротстве Мурманского ДОСААФ

Заявление от ООО «Альянсойл» поступило в арбитражный суд Мурманской области 3 июля. Сумма исковых требований к Мурманской объединенной технической школе ДОСААФ составляет 1 млн 385 тысяч рублей.

Как пишет sud51.com, из картотеки арбитражных процессов следует, что у Мурманского ДОСААФ возникали задолженности не только перед топливными, но и ресурсоснабжающими компаниями. В марте арбитраж удовлетворил иск «Мурманскводоканала» к автошколе на 69 тысяч рублей, в мае - иск «АтомЭнергоСбыта» на 1,9 млн рублей.