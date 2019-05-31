Топорик для рубки мяса стал весомым аргументом в споре пьяных северян

В Кандалакше сотрудники патрульно-постовой службы задержали женщину, ударившую сожителя топором по голове.

В ночное время, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники патрульно-постовой службы услышали крики, доносящиеся из окна жилого дома. Поднявшись в подъезд, стражи порядка услышали крики из одной квартиры, дверь которую была открыта.

Сотрудники полиции вошли в помещение и увидели, что там находится мужчина с окровавленной головой, рядом с ним стоит женщина. Пострадавший сообщил полицейским, что телесные повреждения ему причинила сожительница. На место происшествия незамедлительно были вызвана скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа.

Медики осмотрели потерпевшего и, оказав ему первую помощь, приняли решение о госпитализации. Телесные повреждения в виде рубленых ран головы, полученные мужчиной, врачи расценили, как повлекшие легкий вред здоровью.

Стражи порядка задержали 43-летнюю злоумышленницу и доставили в отдел полиции. Задержанная призналась в совершении преступления и рассказала правоохранителям, что во время распития спиртных напитков между ней и сожителем возник словесный конфликт. В ходе ссоры мужчина попытался её ударить. Испугавшись, женщина взяла на кухне топорик для рубки мяса и дважды ударила сожителя по голове.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении северянки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей частью 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). За содеянное женщину может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.