Торги начались с роста доллара и евро

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне опасений относительно перспектив мировой экономики, однако согласованное в декабре сокращение добычи сырья странами ОПЕК+ поддерживает стоимость «чёрного золота», свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры, мнение которых приводит агентство «Рейтер», считают, что снижение стоимости нефти происходит из-за сохраняющейся обеспокоенности инвесторов относительно состояния мировой экономики. «Замедление мировой экономической активности негативно отразится на стоимости нефти из-за ее корреляции с темпами роста экономики», - сказал агентству инвестиционный менеджер «Frame Funds» Хью Фрэйм.

Большинство аналитиков понизили свои прогнозы по росту мировой экономики в текущем году ниже отметки в 3%, а некоторые даже опасаются надвигающейся рецессии на фоне торговых споров и растущего долга в странах мира.

В то же время поддержку ценам на нефть оказывает сокращение добычи сырья странами ОПЕК+, согласованное в начале декабря. Так, ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тысяч — на страны, не входящие в ОПЕК.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,9676 рубля. По отношению к последней сделке 10 января доллар вырос на 5,76 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 10,71 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 27,81 копейки и составил 77,1831 рубля. Однако к официальному курсу евро снизился на 2,74 копейки.