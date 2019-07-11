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Мурманская область. Арктика11.07.19 09:15

Торговать продукцией без маркировки нельзя! Накажут

Прокуратурой Октябрьского административного округа города Мурманска в связи с обращением гражданина проведена проверка в деятельности ООО «Прайм». На момент проверки, 26 июня текущего года, в помещении продуктового магазина ООО «Прайм» установлен факт хранения пищевой продукции общим весом 1 кг. 300 гр. в отсутствие маркировки о наименование пищевой продукции, информации о дате её изготовления, срока годности и условиях хранения.

В связи с выявленными нарушениями в отношении юридического лица ООО «Прайм» и директора общества прокурором вынесены постановления о возбуждении дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов), которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Кроме того, указанные обстоятельства явились основанием для внесения директору ООО «Прайм» представления об устранении выявленных нарушений закона, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

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