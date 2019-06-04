Торговля воинскими званиями вышла бывшему военнослужащему Северного флота боком

Вступил в законную силу приговор Заозёрского гарнизонного военного суда в отношении бывшего военнослужащего Северного флота Александра Шестакова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

В результате осуществления оперативно-служебной деятельности сотрудниками УФСБ России по Северному флоту установлено, что в мае-июне 2014 года Александр Шестаков, обладая соответствующими полномочиями, согласился за денежное вознаграждение в размере 40 тысяч рублей оказать содействие в присвоении воинского звания «прапорщик» сослуживцу, не имеющему диплома о среднем профессиональном образовании.

Военный суд, рассмотрев собранные по уголовному делу доказательства и выслушав доводы сторон, установил вину должностного лица в совершении преступления и приговорил Александра Шестакова к 3 годам лишения свободы (условно) с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки, то есть в размере 1600 тысяч рублей. Также он лишён права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и Вооружённых Силах Российской Федерации, сроком на 2 года и 12 дней, и медали Суворова.

Как сообщает УФСБ России по СФ, апелляционным определением Северного флотского военного суда приговор изменён в части касающейся назначения окончательного срока лишения Шестакова права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях и Вооружённых силах РФ в размере 3 лет. В остальной части приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба защитника осужденного – без удовлетворения.