Торговых сетевиков надо подвинуть, или Мониторинговая группа «Честная цена» озвучила позицию региона по возврату нереализованной продукции

Вчера состоялось селекторное совещание в режиме видеоконференции федеральной мониторинговой группы «Честная цена» по теме «Правовая защита экономического равноправия отечественного производителя и безопасности покупателя. Возврат нереализованной продукции – ущерб экономике и угроза здоровью граждан»

Глава фракции партии «Единая Россия» в Мурманской областной думе и.о. Владимир Мищенко и руководитель региональной мониторинговой группы «Честная цена» Юрий Шадрин приняли участие в видеоселекторном совещании под председательством вице-спикера Государственной Думы Ирины Яровой – руководителя федеральной мониториновой группы «Честная цена». Темой совещания стала проблема недобросовестной политики крупных торговых сетей, которые возвращают производителям нереализованную пищевую продукцию. По мнению экспертов, таким образом торговые сети освобождают себя от предпринимательских рисков, перекладывая их на производителей и покупателей, что противоречит принципам честной конкуренции.

«В рамках мониторинга мы провели опрос более 500 производителей сельхозпродукции и представителей ассоциаций и союзов, - подчеркнула Яровая. – Около 70 процентов опрошенных заявили, что возврат нереализованного товара наносит ущерб производству, приводит к падению выпуска продукции и снижению ее качества. Половина опрошенных регионов высказалась за категорический запрет возврата».

В Мурманской области в опросе приняли участие 10 предприятий рыбохозяйственного комплекса и 11 организаций агропрома. По мнению респондентов, возврат нереализованной продукции на сегодняшний день является актуальным вопросом, но не входит в число наиболее острых проблем товаропроизводителей Заполярья в их работе с торговыми сетями.

«Местные товаропроизводители более склонны к решению, подразумевающему возмездный возврат нереализованного товара, но с пропорциальной уценкой от первоначальной стоимости поставки в зависимости от оставшегося срока годности, - сообщил Шадрин. – По их мнению, необходим закон о регулировании деятельности торговых сетей, разработанный с учётом мнения товаропроизводителей».

«Результатом работы, проведенной мониторинговой группой «Честная цена» в Мурманской области, стало то, что сетевики в своей деятельности стали в большей степени учитывать интересы товаропроизводителей и потребителей, - отметил Мищенко. – Но мы все ещё находимся только на середине пути. На мой взгляд, одним из решений проблемы может стать разработка перечня условий, при которых в принципе возможен возврат продукции товаропроизводителям. Например, при несоблюдении сроков поставки, при поставке некачественного товара и так далее. Во всех остальных случаях, по моему мнению, сетевики не должны возвращать продукцию производителям».

Общеизвестна и ещё одна составляющая данной проблемы – повсеместное закрытие небольших магазинов шаговой доступности в городах присутствия федеральных торговых сетей. Это ведёт к тому, что местные производители теряют альтернативные каналы сбыта продукции. Одно из решений имеющейся проблемы предложил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Лисовский, который также принял участие в общепартийном совещании.

«Безусловно, альтернативные торговые площади необходимы, - отметил он. – Президент России Владимир Владимирович Путин предложил ввести ограничения присутствия федеральных торговых сетей в регионах – они должны занимать не более 50 процентов рынка. Это поможет сохранить малый и средний бизнес».