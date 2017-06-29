Торговый порт будет продолжать реализацию программы реконструкции и модернизации производственных мощностей

Участники собрания заслушали и утвердили годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «ММТП» за 2016 год, отметили успешную работу крупнейшей стивидорной компании Арктического бассейна, а также рост всех показателей эффективности деятельности предприятия. Принято решение полученную прибыль ПАО «ММТП» по результатам отчетного года не распределять

В ПАО «ММТП» будет продолжена реализация масштабной программы реконструкции и модернизации производственных мощностей, а также обновления технологического оборудования. Особое внимание будет уделено поступательному решению экологических вопросов и увеличению инвестиций в природоохранную деятельность.

Также акционеры избрали совет директоров ПАО «ММТП» в количестве семи человек и ревизионную комиссию общества, утвердили аудитора на 2017 год и устав компании в новой редакции.