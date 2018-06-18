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Мурманская область. Арктика18.06.18 07:30

Торговый порт Мурманска «вооружается: шесть новых «туманных пушек» устанавливается на причалах

На производственной площадке грузового района № 1 ведётся строительство инфраструктуры для ещё шести генераторов снега и тумана. На причалах ПАО «ММТП» № 6-11 уже установлены каркасы первых четырёх опорных конструкций, ведётся прокладка инженерных коммуникаций.

С вводом в эксплуатацию нового технологического объекта обеспечивать пылеподавление на территории Мурманского морского торгового порта будут уже 17 установок. Большего количество нет ни в одной другой российской стивидорной компании, утверждает пресс-служба предприятия.

С помощью данных установок в местах хранения и перевалки угольной продукции создаётся завеса из микроскопических частиц обычной пресной воды в тёплое время года, а зимой из мелкого влажного снега. Радиус действия одной такой «туманной пушки» – примерно 100 метров, но с учетом ветра площадь увлажнения технологической площадки увеличивается в несколько раз.

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