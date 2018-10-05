Торговый порт продолжает благоустройство сквера Морского вокзала

Мурманский морской торговый порт ведет работы по благоустройству сквера Морского вокзала. В настоящий момент работы проводится с учетом окружающей застройки, рационального устройства территории и безопасных условий, санитарных и противопожарных требований.

В рамках озеленения территории мурманские портовики высадили более сотни саженцев деревьев и кустарников. Голубые ели, кустарники венгерской сирени и рододендрона, а также спиреи различных сортов привезены из особых питомников петербуржской агротехнической компании «СервисБис» и приспособлены к условиям Кольского Заполярья. Все растения уже высажены вдоль тротуаров и дорожек сквера, вымощенных из морской гальки и гранита, а также установлены скамейки, цветочные вазоны.

Проектные решения, подготовленные специалистами АО «ММТП» и его партнерами, предполагают создание экологической тропы из неокантованного камня, устройство наружного освещения.

Напомним, что Мурманский морской торговый порт проводит работы на территории сквера Морского вокзала в рамках участия в мероприятиях по благоустройству территорий парков и скверов Мурманска. Портовики выполнили проектно-изыскательные работы и согласовали проект с Администрацией города по созданию единого архитектурного ансамбля «Сквера портовиков» и «Сквера морвокзала».