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Мурманская область. Арктика12.04.18 09:05

Торговый порт скоро отгородится от Мурманска 20-метровым забором

ПАО «Мурманский морской торговый порт» планирует приступить к возведению ветрозащитного экрана  18 апреля, об этом сообщил во время VIII международной конференции «Логистика в Арктике» коммерческий директор ПАО «ММТП» Андрей Доценко.  По его словам, общая протяженность экрана составит порядка 2 километра. Ограждение будет изготовлено из перфорированной металлической сетки, которая не даст разлетаться угольной пыли с территории порта. Материал выбран с учетом силы ветров и климатических особенностей Мурманска.

Напомним, в 2017 года на природоохранные мероприятия ММТП потратил 722 млн руб., в 2018 прогнозируется 1 млрд 190 млн рублей. В этом году в порту начала работу экологическая диспетчерская, куда передаются все показатели. Диспетчер может принять меры по остановке перевалки в случае чрезвычайной ситуации.

«В среднесрочной перспективе мы рассматриваем возможность перехода на конвейерную систему перевалки на грузовом районе № 2.В связи с тем, что страны Европы переходят с угля на более экологичные источники энергии, нам пришлось заместить их азиатскими потребителями угля», - сказал Андрей Доренко.

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