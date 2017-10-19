Торговый порт создаёт «зелёный» щит

На производственной площадке Мурманского морского торгового порта по программе озеленения высадили ещё 40 деревьев. В этот раз порт украсили саженцы ели высотой 1,2 метра .

Новые аллеи появились на грузовом районе № 1, возле гаража автопогрузчиков, а также рядом с портовыми мастерскими. За растениями ведётся регулярное наблюдение, осуществляется уход и подкормка корневой системы.

Вечнозеленые саженцы в Мурманск доставили из Петербурга. Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, летом этого года в ПАО «ММТП» уже проводили экспериментальную высадку взрослых деревьев высотой до 5,5 метра . Эксперимент оказался удачным, все посаженные в июне растения прижились на новом месте и придали технологической площадке порта современный и ухоженный вид. «Живая изгородь» из растений хвойных пород несёт и защитную функцию, препятствуя ветровой эрозии со складов и технологических проездов.

Всего же по программе озеленения мурманские портовики высадили в текущем году, объявленном президентом России Владимиром Путиным Годом экологии и особо охраняемых природных территорий, более 400 хвойных и лиственных растений как в порту, так на территории областного центра. Новые зеленые аллеи и скверы при помощи сотрудников ПАО «ММТП» появились в районе мемориала «Защитникам Советского Заполярья», а также в одном из дворов на ближайшей к порту улице Привокзальной.

Мероприятия по озеленению решено продолжить в следующем сезоне.