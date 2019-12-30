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Мурманская область. Арктика30.12.19 12:32

«Торговый порт» стал обладателем Кубка города Мурманска по хоккею с мячом 2019 года

Команда АО «Мурманский морской торговый порт» стала обладателем Кубка города Мурманска по хоккею с мячом 2019 года. Такой подарок спортсмены сделали родному предприятию в преддверии Нового года.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в финале на ледовой арене стадиона «Строитель» мурманские портовики встретились с командой «Электранс». На матче присутствовал заместитель генерального директора по эксплуатации АО «ММТП» Игорь Липинский, чтобы поддержать хоккеистов «Торгового порта». Обе команды шли на победной серии игр и не намерены были отступать.

Несмотря на крайне тяжёлые погодные условия, матч получился напряженным и очень зрелищным. На первых минутах портовики сразу открыли счет – Дмитрий Ягутов точным ударом отправил мяч в створ ворот соперника. В ответ «Электранс» провел удачную атаку и сравнял счет. После чего «Торговый порт» перешел в нападение и Дмитрий Ягутов повторил свой успех, а нападающий Сергей Чернецкий оформил «хет-трик» противнику, забив еще три мяча. Первый тайм закончился со счетом 5:1 в пользу сотрудников АО «ММТП».

Весь второй тайм портовики удерживали лидирующую позицию. Под конец матча соперник все же смог забить еще один гол, однако это уже никак не повлияло на исход встречи. Финальный свисток арбитра известил о завершении игры в пользу «Торгового порта».

В результате команда Мурманского морского торгового порта без единого поражения стала абсолютным победителем турнира на Кубок города Мурманска по хоккею с мячом 2019 года среди любительских команд. Помимо команд-победителей также были награждены особо отличившиеся хоккеисты. По итогам соревнований Максим Щукин признан «Лучшим вратарём», Андрей Медведев – «Лучшим защитником», а Сергей Чернецкий был отмечен в качестве «Лучшего нападающего».

«Команда Мурманского морского торгового порта впервые выступает на соревнованиях по хоккею с мячом и уже показывает хорошие результаты, став обладателем Кубка города. Хочется отметить, что мурманские портовики во все времена уделяли большое внимание спорту и физической культуре. При этом, сотрудники Мурманского морского торгового порта не только сами участвуют в соревнованиях, но и активно содействуют развитию спорта на городском и региональном уровнях.  Наше предприятие является одним из основных партнеров единственного в регионе профессионального хоккейного клуба «Мурман», а также помогает содержать и развивать домашнюю арену клуба – стадион «Строитель», - отметил заместитель генерального директора по эксплуатации АО «ММТП» Игорь Липинский. 

Поддержка спорта и физической культуры является важной частью социальной политики АО «Мурманский морской торговый порт», что было отмечено региональным правительством. Градообразующее предприятие стало лауреатом премии «Партнер года» в результате подведения спортивных итогов уходящего года правительством Мурманской области.

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