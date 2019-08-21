Торопись, честной народ, всех вас ярмарка зовёт!

Администрация города Апатиты и НП «Выставочный центр» приглашают жителей и гостей города на традиционную выставку-ярмарку «Урожай-2019», которая состоится 25 августа с 10.00 до 17.00 на площади у здания Апатитского городского Дворца культуры им. Егорова В.К.

На ярмарке можно будет приобрести продукцию предприятий Агропромышленного комплекса Мурманской области, а также результаты труда садоводов и огородников, выращенные на дачных участках.

В широком ассортименте покупателям предложат продукты питания (мясную, рыбную и молочную продукцию, мед, продукцию пчеловодства, восточные сладости и специи, овощи, грибы и ягоды (в том числе дикорастущие) и многое другое), а также рассаду, цветы, саженцы, садово-огородный инвентарь, семена и удобрения.

В рамках ярмарки будут проведены: конкурс «Удача на даче», мастер-класс по приготовлению блюд из огурцов «Ах, огурчик, огурец!», лекция «Нежеланные гости» нашего города (борщевик и другие сорные растения)», выставка экспонатов Филиала ПОСВИР.

Всех ожидает весёлая развлекательная программа, концерт творческих коллективов города Апатиты. Церемония открытия состоится 25 августа в 12 часов.