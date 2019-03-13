14 марта в детской школе искусств состоится торжественная церемония дарения пианино марки Михаил Глинка музыкальным школам и школам искусств ЗАТО Александровск. Поставка осуществляется в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации, данная программа включена в национальный проект «Культура», основными исполнителями программы являются Минпромторг России и Минкультуры России.

Программа помимо оснащения детских школ искусств музыкальными инструментами, решает задачу локализации производства пианино на территории Российской Федерации. К концу 2019 года уровень локализации составит более 50%.

Передача новой линейки отечественных инструментов, производство которых осуществляется в сотрудничестве с концерном «C.Bechstein», продолжается в рамках государственной поддержки школ искусств Мурманской области, реализующих предпрофессиональные программы в области музыкального искусства.

Паспорта трёх пианино будут вручены директорам детских школ искусств гг. Полярный и Гаджиево и детской музыкальной школы г. Снежногорск. В рамках церемонии состоится концерт учащихся и преподавателей школ искусств ЗАТО Александровск.