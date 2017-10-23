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Мурманская область. Арктика23.10.17 08:40

Торжественное открытие военно-патриотического мемориала, посвященного Северному флоту, состоится в МГТУ

23 октября в главном корпусе Мурманского государственного технического университета состоится торжественное открытие военно-патриотического мемориала «На северных рубежах России», посвященного героической истории Краснознаменного Северного флота.

Композиция включает в себя уникальную фотохронику времен Великой Отечественной войны, художественно воссозданные эпизоды морских сражений, а также подробный фоторепортаж о первом в истории России Главном военно-морском параде (Санкт-Петербург, июль 2017 года). Центром мемориала является гранитный постамент, к которому курсанты МГТУ принесут частицы вечного огня от памятника Защитникам Советского Заполярья.

В церемонии открытия мемориала примут участие командующий Северным флотом, вице-адмирал Н.А. Евменов, митрополит Мурманский и Мончегорский Симон, председатель Мурманской областной думы С.М. Дубовой, начальник филиала Нахимовского военно-морского училища (г. Мурманск), вице-адмирал А. Р. Максимчук, курсанты МГТУ и юные нахимовцы.

На торжественном мероприятии ректор МГТУ С.А. Агарков и начальник филиала Нахимовского военно-морского училища (г. Мурманск) А.Р. Максимчук подпишут двухстороннее соглашение о сотрудничестве в области образовательной деятельности, гражданского и военно-патриотического воспитания «Морским традициям верны».

Таким образом, закладывается традиция плодотворного партнерства Мурманского государственного технического университета и филиала Нахимовского военно-морского училища, которая позволит сформировать в регионе непрерывную систему патриотического воспитания на морских традициях.

Мероприятие состоится 23 октября 2017 года на втором этаже корпуса «В» (главный корпус), 
начало в 11:30.

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