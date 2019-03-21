22 марта в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится торжественное открытие выставки «Музыка, театр, зрелище». В экспозиции посетители увидят графику XVII-XX веков из собрания московского коллекционера Владимира Беликова.

Художники постоянно обращались и обращаются к теме праздников, и благодаря им сохранились на холстах и бумаге изображения зрелищных искусств и массовых театральных представлений. Ф. Бартолоцци и О. Бердслей, А. Гончаров и Ж. Гранвилль, Ж. Калло и Ж.Ле Потр, В. Тимм и Я. Санредам, В.Фаворский и многие, многие другие мастера оставили нам свои произведения.

На представленной выставке можно увидеть руины когда-то неистовствующих трибун амфитеатров; полюбоваться героями древних мифов, образами шутов и мимов средневековых постановок, арлекинами комедий дель арте - персонажами итальянского площадного театра; поприсутствовать на репетиции спектаклей французского водевиля XIX века; заглянуть в гримерные и многое другое.

Выставка будет работать по 19 мая.