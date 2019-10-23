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Мурманская область. Арктика23.10.19 14:50

Торжественные мероприятия празднования 75-летия освобождения Восточного Финнмарка Красной Армией стартовали в Киркенесе

Сегодня в приграничном норвежском Киркенесе официально начались юбилейные мероприятия, приуроченные к празднованию 75-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождения Восточного Финнмарка. Программа включает двухдневную конференцию, концерты, презентации книг и выставки.

В работе конференции принимает участие министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова. Обращаясь к спикерам и гостям первого дня конференции, посвященного исторической оценке и современному осмыслению событий военных лет, Елена Тихонова отметила непреходящее значение подвига советских воинов-освободителей и норвежских партизан, подчеркнув важность сохранения многовековой российско-норвежской дружбы, прошедшей испытания войной. От имени главы региона Андрея Чибиса министр выразила признательность норвежской стороне за внимательное и бережное отношение и уважение к событиям военной истории, которые служат надежным фундаментом для укрепления и развития тесных двусторонних контактов в дальнейшем. С приветствиями к участникам конференции также обратились министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен, председатель Губернского Собрания Финнмарка Рагнхильд Вассвик и мэр коммуны Сер-Варангер Руне Рафаэльсен.

Спикерами конференции также выступили сотрудники Мурманского областного краеведческого музея, которые рассказали об участии саамов Кольского полуострова в военных действиях на Севере и о жизни мирного населения в военное время.

24 октября мероприятия продолжатся рассмотрением политических и экономических аспектов двусторонних отношений России и Норвегии.

Кульминацией торжеств станет запланированная на 25 октября официальная церемония с участием глав внешнеполитических ведомств России и Норвегии Сергея Лаврова и Ине Эриксен Серейде, Короля Норвегии Харальда V, премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг, парламентариев и общественных деятелей обеих стран.

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