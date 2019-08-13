Торжественный старт строительства Кольской ветроэлектростанции намечен на 19 сентября

ПАО «Энел Россия» в сентябре текущего года начнёт строительство Кольской ветроэлектростанции (ВЭС) на 201 МВт в Мурманской области, сообщила пресс-служба компании. Торжественная церемония пройдёт на территории Кольского района в Мурманской области 19 сентября, говорится в сообщении.

Отметим, ранее в пресс-службе «Энел Россия» сообщали, что строительство Кольской ВЭС запланировано на начало осени 2019 года.

Стоимость проекта компания оценивает примерно в 273 млн евро. Выработка станции будет достигать 750 млн кВт.ч в год. Согласно графику, ввод Кольской ВЭС в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года.