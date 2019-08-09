Традиционно в октябре Никель примет участников Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества

В Министерстве экономического развития Мурманской области началась подготовка IX Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества. Мероприятие традиционно состоится в Никеле, встречи будут проходить 17 и 18 октября.

Предполагается, что программа Дней будет включать панельную сессию и ряд тематических секций с привлечением представителей региональных властей, муниципальных образований, научного и бизнес-сообщества, дипломатических миссий и общественных организаций России и Норвегии.

Ключевыми темами для обсуждения в нынешнем году станут вопросы экономического развития приграничных территорий, молодежного и культурного взаимодействия. Отдельные дискуссии будут посвящены туризму, расширению экспортного потенциала приграничья и историческим событиям, связанными с 75-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождения Восточного Финнмарка.

Зарегистрироваться для участия, а также получить более подробную информацию о IX Днях российско-норвежского приграничного сотрудничества можно на сайте Министерства экономического развития Мурманской области.