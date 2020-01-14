Традиционные соревнования по лыжным гонкам на Кубок главы администрации состоятся 25 января

25 января в 12.00 администрация Кольского района Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в пгт. Мурмаши.

Контактные телефоны: 8(815-53) 3-33-87, +7-911-328-81-16.

Предварительные заявки (в соответствии с установленной формой) в текстовом формате подаются до 22 января по электронной почте: kultura-kola2017@mail.ru или melnik_68@mail.ru с пометкой «Кубок главы».

Участники, не направившие предварительные заявки до 22 января к соревнованиям не допускаются.