Традиционный конкурс «Мой папа – лучший!» пройдет в «Кировке»

13 октября в 13.30 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Голубая гостиная) начнется областной конкурс семейного творчества «Мой папа – лучший!».

Выставку работ фотофестиваля «Быть отцом – это гордость» представит региональная общественная организация «Ассоциация замещающих родителей Мурманской области». В это же время начнут свою работу игровые тематические площадки.

В 14.00 начнется финал областного конкурса семейного творчества «Мой папа – лучший!». В нем примут участием семьи из городов Мурманска, Полярные Зори, Заозерска, Полярного, п. Ревда и Видяево.

Конкурсанты покажут визитную карточку «#КрутОтец», которая позволит поближе познакомиться с участником. На этапе «Профессия папы – лучшая в мире!» дети расскажут, как они представляют рабочие будни своих отцов, а раскрыть свои творческие способности участникам поможет конкурс «Лучше всех!».

Мероприятие направлено на укрепление статуса отца в семье и обществе, создание положительного образа мужчины, ответственного за семью, а также выявление и поощрение отцов, успешно справляющихся со своими родительскими обязанностями.