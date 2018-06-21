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Мурманская область. Арктика21.06.18 07:05

Традиционный объезд руководители флотской столицы посвятили объектам городской инфраструктуры

Врио главы ЗАТО г.Североморск Эдуард Миронов вчера проинспектировал качество выполнения работ на объектах, возводимых в рамках выполнения программы «Формирования комфортной городской среды» в 2018 году, в пгт. Сафоново. В рейде также приняли участие и.о. председателя Совета депутатов Татьяна Сахарова, представители коммунальных служб, подрядных организаций и средств массовой информации.

Первый объект - детская площадка на общественной территории на улице Школьной, в районе домов № 12 и 14. Здесь раньше находился склон, теперь этот участок, составляющий 600 кв. метров, будет благоустроен, на нём появится детский игровой комплекс, качели, качалка-балансир, песочница, 4 скамейки, 4 урны, 68 метров ограждения и бетонно-металлическая лесенка для спуска. Покрытие – песчаное. Кроме того, на существующих опорах будут установлены кронштейны для дополнительного освещения, - рассказал заказчик работ директор «ГЦ ЖКХ» Игорь Козинский.

На улице Елькина, 16, на том месте, где ранее существовала детская площадка, сейчас оборудуется спортивно-силовая. На этой же улице до 1 августа появится и детская площадка в районе домов №№ 17 и 19.

Финишной точкой рейда стала площадка для детей и массовых гуляний в пгт. Сафоново, которая не была введена в эксплуатацию в прошлом году из-за того, что с неё была похищена прорезиненная плитка. Подрядчик – компания «Мегаснаб Север» приобрела специальный клей для склеивания плиток между собой и их спайки с покрытием. Для их сцепления, кроме того, сделаны специальные вставки и пазы, таким образом, плитка обеспечена комбинационной антивандальной защитой. В ближайшее время работы на этой площадке будут завершены.

 

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