Трагедия на Кольском мосту: один подросток сорвался в воду, второй кинулся его спасать…

Как сообщили нашей редакции, во время ЧП на Кольском мосту подростков было трое. Они баловались с веревкой, которая была сброшена с поручней моста вниз. Один из подростков сорвался, второй сам прыгнул в воду, чтобы спасти товарища, передают корреспонденты «Арктик-ТВ» с места события, ссылаясь на очевидцев этого трагического случая. Третий мальчик остался на мосту, именно он и вызвал спасателей и полицию.

СУ СК РФ по Мурманской области продолжает работу на месте ЧП у Кольского залива. По словам старшего помощника СУ СК РФ по Мурманской области Натальи Простиной, одной из основных версий может стать несчастный случай. Однако, в рамках расследования уголовного дела следствием будет дана оценка и другим версиям.

В настоящее время следствие не располагает информацией о причастности этих подростков к так называемым группам смерти.