Тральщик Беломорской ВМБ успешно поразил воздушные и морские цели

Экипаж тральщика РТ-236 Беломорской Военно-морской базы Северного флота провёл артиллерийские стрельбы в полигонах в Белом море. Были проведены боевые упражнения по поражению воздушных и морских целей.

Боевые расчёты артиллерийской установки отработали ведение огня по условному летательному аппарату и надводному кораблю, а также выполнили боевое упражнение по уничтожению плавающих мин, сообщает пресс-служба СФ.

Экипаж тральщика также отработал обеспечение противоподводно-диверсионной обороны на незащищенном рейде с гранатометанием, а также ведение борьбы за живучесть оружия и технических средств и организацию защиты корабля от последствий применения оружия массового поражения.