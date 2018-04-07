Тральщики Кольской флотилии в ходе учения провели ракетный крейсер «Маршал Устинов» через условные «минные заграждения»

Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов», выполняющего учебно-боевые задачи в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, отработал форсирование условных минных заграждений по протраленному фарватеру.

Учение по минно-тральному обеспечению развёртывания надводных сил помогла провести группа тральщиков Кольской флотилии разнородных сил в составе базовых тральщиков «Котельнич» и «Коломна».

Минно-тральные корабли отработали совместное маневрирование и тактику применения контактных и акустических тралов, предназначенных для поиска морских мин.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» выполнил проход за тралами, выдерживая назначенные курс, скорость и дистанцию. Маневрирование проходило в сложных гидрометеорологических условиях.

Как сообщает пресс-служба СФ, после решения противоминных задач базовые тральщики «Котельнич» и «Коломна» вернулись в пункт постоянного базирования – Полярный, а экипаж крейсера продолжил совершенствование военно-морской выучки экипажа в Баренцевом море.