Трансарктический переход из Владивостока в Мурманск позволит учёным собрать уникальную информацию о состоянии арктических биоресурсов и среды их обитания

Научно-исследовательское судно ВНИРО «Профессор Леванидов» вышло в масштабный Трансарктический переход, в ходе которого оно пройдёт через все арктические моря России, выполнив по пути комплексные рыбохозяйственные исследования.

Арктические моря – наименее изученные акватории России. Учёным предстоит определить состояние экосистем Арктики и возможности использования имеющихся ресурсов, в том числе и гидробионтов. Трансарктический научный рейс объединил отраслевых ученых из ВНИРО и его филиалов - ТИНРО, ПИНРО и КамчатНИРО. Экспедиция пройдёт в благоприятный период, когда акватория будет максимально очищена ото льда.

«В каждом море по пути маршрута следования судна от Владивостока до Мурманска будут проведены специализированные исследования. В наших арктических морях Чукотском, Восточно-Сибирском, Лаптевых, Карском, Баренцевом, ученые проведут комплекс работ – траловые, ихтиопланктонные, гидрохимические, акустические, бентосные. Будут отобраны сотни проб для анализа на борту и в лабораторных условиях. Также будем вести наблюдения за морскими млекопитающими. Такого масштаба исследований еще никогда не проводилось в России», – рассказал заместитель директора ВНИРО-руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк.

Интерес России к изучению арктических морей в последние годы стал очевиден. Это подтверждает проведение Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге и Международной конференции по вопросам регулирования промысла в Арктике, состоявшейся в Архангельске, участие в разработке и подписание пятистороннего соглашения по предотвращению ННН-промысла в открытых водах Северного Ледовитого океана, а теперь и реализация программ комплексных научных исследований Арктики.

Результатом рейса станет понимание состояния запасов и происходящих процессов в российской исключительной экономической зоне. На основании этих научных обоснованных данных будет формироваться позиция России в области управления водными биоресурсами Арктики.

Как сообщает пресс-служба ВНИРО, данный рейс закроет исследованиями два важных региона, через которые происходит заток водных масс и миграция рыб в Арктику – на западе это Баренцево море, на востоке – Берингово и Чукотское моря.

Среди прикладных результатов рейса также можно назвать обследование запасов минтая в Чукотском море, чьи промысловые скопления были впервые отмечены в 2015 и 2018 годах. В случае подтверждения их наличия можно будет приступать к разработке рекомендаций к их освоению.

Кроме того, учёные определят объемы сайки в Восточно-Сибирском море и море Лаптевых. Запасы этого представителя тресковых, по предварительным данным, значительны и могут быть использованы промыслом.

Российские рыбаки также получат информацию о состоянии запасов и потенциале использования крабов и крабоидов Чукотского и Восточно-Сибирского морей.

Кроме этого, в результате рейса будут собраны материалы, характеризующие донные сообщества северных морей, что позволит сделать вывод о возможностях использования ресурсов глубин Арктики.

Вся полученная информация ляжет в основу прогнозирования дальнейшей динамики состояния запасов гидробионтов, что в свою очередь позволит России формировать государственную политику по развитию северных территорий и по включению огромных арктических ресурсов в экономику.