Транспортировка тела мурманского моряка из Кабо-Верде является «сложным вопросом» - Алексей Веллер

Суд над российскими моряками, задержанными в западноафриканской стране Кабо-Верде по подозрению в контрабанде крупной партии наркотиков, должен начаться до конца января. Об этом заявил координирующий взаимодействие адвоката моряков и их семей депутат Госдумы Алексей Веллер. «Суд должен начаться до конца этого месяца», - сказал Алексей Борисович.

Он добавил, что здоровье задержанных в Кабо-Верде российских моряков не вызывает опасений. Однако, как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера Алексей Веллер сообщил о смерти одного из моряков от осложнений, вызванных язвенным колитом. В настоящее время решается вопрос о доставке его тела в Россию. Депутат Госдумы также сообщил, что транспортировка тела в Россию является «сложным вопросом».

«Относительно транспортировки тела - это сложный вопрос. Все упирается в деньги - стоимость оценивается 9-10 тысяч евро. То, что собрал фонд под моим кураторством, в первую очередь идёт на оплату услуг адвокатов. Поэтому сейчас мы ведём переговоры с семьей и посольством и ищем оптимальное решение», - сказал собеседник агентства ТАСС.