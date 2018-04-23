Транспортное сообщение с ЗАТО Островной восстановлено

Ситуацию с транспортным сообщением с ЗАТО Островной губернатор Марина Ковтун подняла сегодня на оперативном совещании.

«В Островном штормом был повреждён плавучий причал № 3, у которого швартуется пассажирский теплоход «Клавдия Еланская». 59 пассажиров в течение шести дней не могли попасть в ЗАТО и были вынуждены жить на борту теплохода», – напомнила Марина Ковтун.



По информации министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрия Соснина, из-за повреждения причала с 11 апреля была приостановлена перевозка пассажиров, багажа и грузов на указанной морской линии, выход теплохода в рейс состоялся 18 апреля. Теплоход прибыл в ЗАТО Островной 19 апреля, но по причине неблагоприятных погодных условий швартовка стала возможна только на следующий день.



Содействие в обеспечении безопасной швартовки, высадки и посадки пассажиров теплохода «Клавдия Еланская» в ЗАТО Островной оказывал морской буксир Северного флота.



По словам министра, в настоящее время теплоход «Клавдия Еланская» работает по расписанию, грузы и пассажиры в Островной и обратно доставляются в штатном режиме. Заместитель главы администрации ЗАТО Островной Елена Третьяк сообщила, что в муниципалитет также доставлена провизия, перебоев с продуктами нет.



Губернатор Марина Ковтун поблагодарила командование Северного флота и специалистов Мурманского морского пароходства за оперативные действия и дала поручение министру транспорта и дорожного хозяйства держать на контроле ситуацию с ремонтом причала в Островном.