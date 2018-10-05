Траулер «Баренцево море» в ноябре войдёт в воду

Спуск на воду головного траулера проекта КМТ01 «Баренцево море» состоится в ноябре 2018 года. Об этом рассказал генеральный директор Выборгского судостроительного завода (ВСЗ) Александр Соловьев на форуме «Offshore Marintec Russia», который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

Серия из четырех судов проекта КМТ01 строится на ВСЗ по заказу Архангельского тралового флота. Длина траулера составляет 86 метров , ширина – 17 метров . Судно имеет ледовый класс Ice 3 с усилением корпуса до класса Arc4.