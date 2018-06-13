Траулер «Гулдрангур», потерявший ход из-за намотки каната на винт, на буксире ведут в Мурманск

Как сообщает МСКЦ Мурманск, в 15.00 8 июня на СРТМ «Гулдрангур» (собственник ООО «Саами», порт приписки Мурманск, судно на промысле в Норвежском море, в 35 милях к юго-западу от о.Медвежий) при следовании в точку постановки трала резко возросла нагрузка на главный двигатель с последующей его остановкой. Причина – намотка на винт притопленного капронового каната.

Попытки силами экипажа выбрать капроновый конец оказались безрезультатными. Судно в дрейфе в ожидании подхода спасательного судна «Капитан Беклемишев», который вышел из порта Мурманск 9 июня. Безопасность аварийного судна обеспечивают суда, находящиеся в непосредственной близости (сртм «Альмак», сртм «Мелькарт-2», сртм «Архангельск»).

В 15.30 11 июня «Гулдрангур» был взят на буксир СБС «Капитан Беклемишев» для буксировки в район о.Медвежий для водолазного осмотра и снятия намотки с вала гребного винта.

В 14.42 12 июня был закончен водолазный осмотр и произведена видеосъёмка места намотки. В связи с большим объёмом работ по снятию сетематериалов с вала, плохими погодными условиями в районе о. Медвежий, принято решение с руководством компании буксировать судно под проводкой буксира-спасателя «Капитан Беклимешев» в порт Мурманск. В 17.55 12 июня была начата буксировка в Мурманск. Расчетная дата прибытия -16 июня.