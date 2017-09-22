Траулер «Нерпа» намотал сеть на винт и потерял ход в Баренцевом море

Как передает СКЦ «Росморречфлот», в 13.10 21 сентября получена информация ОД Федерального агентства по рыболовству, что в 9.30 21 сентября на СРТМ-К «Нерпа» (собственник ООО «Кереть», порт приписки Мурманск) в южной части Баренцева моря, при постановке трала, произошла намотка снасти на винт. Судно легло в дрейф.

В район аварии из Мурманска направлен дежурный СМБ «Мурманрыба» (ФГБУ «Северный ЭО АСР») для буксировки аварийного судна в укрытие и проведения водолазных работ по очистке винта. Расчётное время прибытия спасателя 15.00 22 сентября.

Угрозы безопасности судну и экипажу по условиям погоды нет. Безопасность аварийного судна в районе до подхода СМБ «Мурманрыба» обеспечивает МРТР «Гайдук».

Отметим, что в этом году случаи намотки трала на винт становятся регулярными.