Требования к открытой перевалке и обработке угля будет определять правительство РФ

Проект закона, запрещающего открытую перевалку угля в портах, расположенных в населенных пунктах, прошёл очередной этап согласования – он был одобрен на экспертно-консультативном совете фракции «Единая Россия». Следующий этап – президиум экспертно-консультативного совета фракции, заседание которого состоится сегодня, 14 июля. Если президиум даст положительное заключение, инициатива получит право приобрести статус законопроекта и может быть внесена в Госдуму. При этом законопроект заручится поддержкой всей фракции «Единая Россия».

В ходе обсуждения на экспертном совете требования к стивидорам-угольщикам были смягчены. Во-первых, был введён переходный период, перевалка и обработка угля открытого типа должна быть запрещена с 1 января 2018 года, но портовики должны будут привести в соответствие с требованиями склады, конвейерные системы, перегрузочное и другое оборудование до 1 января 2019 года. Во-вторых, и в главных, право устанавливать конкретные требования к способам и технологиям перевалки угля будет отдано правительству. Прежняя редакция законодательной инициативы не уточняла, что именно подразумевается под термином «открытая перевалка угля».

«Проработка вопроса началась ещё в начале этого года, когда к нам обратились жители Находки и попросили вмешаться в ситуацию с загрязнением воздуха, – сообщил корреспонденту «Морвести.Ру» один из авторов инициативы, депутат Госдумы и член думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов. –Сотрудники Росприродназдора были вынуждены констатировать, что все их усилия по контролю за выбросами в атмосферу, результата не приносили. Сфера перевалки угля сейчас никем не регулируется, и поэтому она наносит вред жителям и окружающей среде».

Согласно сообщению пресс-службы Госдумы, профильный комитет по экологии и охране окружающей среды в рамках парламентского контроля запрашивал у ответственных контролирующих структур информацию об экологической ситуации в дальневосточных портах. Так, например, по данным Роспотребнадзора, в Находке за прошлый год количество проб атмосферного воздуха с превышением ПДК выросло на 52%, а в динамике трёх лет удвоилось. Отмечается высокое содержание тяжёлых металлов в почве: в 2016 году более половины проб неудовлетворительные (в 2015 г . – 35%, в 2014 г . – 34%). Содержание в почве кобальта, мышьяка, хрома превышает ПДК в 10-14 раз. В результате среди жителей Находки фиксируется высокий уровень заболеваний органов дыхания, сердца, растет количество онкологических заболеваний и смертность.

В то же время законодательная инициатива вызвала резкую критику бизнес-сообщества и представителей портовой отрасли. Отрицательные отзывы на ее первоначальную редакцию дали Ассоциация морских торговых портов и Союз транспортников России (СТР). В своем письме 11 июня вице-президент СТР Евгений Казанцев указывает, что проект приведёт к закрытию 23 морских терминалов, переориентации угля в порты Прибалтики и Украины, невозможности поставок в страны АТР и Европы. Это чревато потерями госбюджета в 22 млрд рублей и ростом социальной напряженности.

Как «Арктик-ТВ» сообщало, глава департамента госполитики в морском и речном транспорте Минтранса Виталий Клюев также указал, что термин «открытый способ» не определён, добавив, что в РФ нет терминалов с полностью закрытой технологией перевалки угля, и в случае принятия закона более 30 терминалов нужно будет просто закрыть, так как их невозможно переоборудовать.

В результате в первоначальной редакции были сделаны важные изменения. «Мы внесли поправку, благодаря которой у нас появлялась понятная и очень чёткая позиция. Предлагается запретить открытый способ перевалки угля в населенных пунктах. Но что именно такое этот открытый способ, какие должны предъявляться требования по перевалке и обработке угля определяет правительство. Это не последние изменения, согласно процедуре, ко второму чтению проводится глубочайшая проработка законопроекта со всеми экспертами и со всеми заинтересованными сторонами», – сказал Владимир Панов изданию «Морвести.Ру».